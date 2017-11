Tra i principali protagonisti del prezioso 1-1 guadagnato nell'ultima giornata dal Torino contro l'Inter c'è sicuramente Salvatore Sirigu che con le sue parate, in almeno due occasioni, ha salvato la propria porta evitando alla squadra granata di trovarsi in una situazioni complicate. Al termine dell'allenamento di questo pomeriggio, il portiere è tornato a parlare della partita di San Siro.



"Credo che sia una partita a cui bisogna dare una certa importanza per il modo in cui è maturato il risultato ed è stata giocata" ha dichiarato Sirigu ai microfoni di Torino Channel. Il portiere ha poi continuato parlando del momento della formazione granata: "Stiamo lavorando con un buon spirito, anche perché gli ultimi risultati ci hanno confortato e ha fatto molto bene al morale. Questo è un momento di relax tra virgolette, non essendoci la partita possiamo concentrarci un po’ di più su noi stessi che sugli avversari. Credo che in passato ci siano state anche altre partite in cui è mancato il risultato, ma a livello di gioco abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, guardiamo per esempio quella contro la Roma. Credo che nell’ultimo periodo ci sia stato un miglioramento neanche dal punto di vista del gioco, ma da quello della sicurezza che si mette in campo e dunque cercare quelle giocate che si provano in allenamento o cercare quel modo di giocare insieme che solo adesso si sta vedendo un po’ di più”.