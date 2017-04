Giuseppe Rossi è tornato con una roboante tripletta, la prima in maglia Celta Vigo (e i primi gol di questa stagione), e ha un sogno: fare ritorno in Italia per una terza avventura in Serie A. La Lazio ci ha pensato, ma ora c'è chi studia concretamente il colpo a parametro zero per la prossima estate.



Secondo quanto riferito da Tuttosport il Torino ha messo nel mirino Pepito, che prenderebbe il posto in rosa di Maxi Lopez ed è stato individuato come spalla ideale per Belotti in un attacco a due. Le cifre dell'operazione sono alla portata del club granata, pronto ad offrire un ingaggio leggermente inferiore agli attuali 2 milioni di euro percepiti da Rossi, un contratto in linea con quelli del Gallo e di Ljajic (che percepiscono 1,5 milioni di euro a stagione), e allora ecco l'idea per convincere definitivamente Belotti a restare in granata anche la prossima stagione: Pepito e il Gallo, il Torino sogna in grande.