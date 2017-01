Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, il Torino dopo aver chiuso con la Roma gli affari riguardanti Iago Falque e Juan Manuel Iturbe, starebbe ora pensando ad un altro giocatore di proprietà del giallorossi: il difensore Elio Capradossi.

Non si tratterebbe però di un rinforzo per l'immediato: il giovane centrale, classe 1996, è infatti attualmente in prestito al Bari, in serie B, il Torino starebbe infatti pensando a Capradossi in vista della prossima stagione.