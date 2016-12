L'esperienza al Torino di Joel Obi potrebbe essere arrivate alle battute conclusive. Il centrocampista nigeriano, infatti, non è mai riuscito a convincere pienamente e i suoi continui infortuni si sono spesso rivelati un problema.

Secondo quanto riportato da Toro.it, il Perugia nelle ultime settimane avrebbe fatte più di un sondaggio con il club di Cairo per cercare di arrivare al nigeriano che, per il campionato di serie B sarebbe comunque un giocatore di primissimo livello. La società umbra dovrà però riuscire a convincere Obi, al momento non particolarmente stuzzicato di scendere tra i cadetti.