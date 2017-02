Una sola vittoria (il rocambolesco 5-3 contro il Pescara), tre pareggi, due sconfitte e un totale di sei punti in altrettante partite in questo girone di ritorno: il rendimento del Torino in questo 2017 non è certamente quello che il presidente Cairo e i tifosi si aspettavano. La qualificazione Europa League in questa stagione è ormai impossibile da ottenere (i dodici punti che separano i granata dal sesto posto sono troppi per poter ancora sperare di giocare la coppa internazionale il prossimo anno) ed è quindi rimandata al prossimo campionato. D'altronde l'obiettivo dichiarato al momento dell'ingaggio di Mihajlovic era quello di raggiungere l'Europa League in due anni. Il momento negativo del Torino sta però facendo sorgere dei dubbi a Cairo sul progetto e, a fine stagione, potrebbero anche esserci degli importanti ribaltoni societari.



Sia il tecnico Mihajlovic che il direttore sportivo Petrachi hanno il contratto in scadenza nel 2018 ma, se il Torino nelle prossime settimane non dovesse riuscire ad invertire la propria rotta, non è da escludere l'addio di almeno uno dei due in vista della prossima stagione. A rischiare maggiormente è il dirigente, considerato che cambiare l'allenatore vorrebbe dire accantonare un progetto tecnico iniziato pochi mesi fa e che ha portato anche ad una mini rivoluzione nello scorso mercato estivo. Improbabile invece che entrambi non facciano più parte del Torino nella prossima stagione. Le restanti tredici partite di campionato saranno quindi decisive per il futuro del Torino.