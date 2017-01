Il Torino ha ufficializzato ieri l'acquisto del difensore brasiliano Carlao dall'APOEL Nicosia. Con questo arrivo, per questa stagione, si è chiuso il mercato in entrata per quanto riguarda i calciatori extracomunitari provenienti dall'estero: secondo il regolamento, infatti, ogni squadra di serie A può acquistare a stagione al massimo due giocatori non in possesso del passaporto comunitario da un campionato straniero.

In questa stagione il Torino ha già acquistato dall'estero il serbo Sasa Lukic dal Partizan Belgrado e, ora, il brasiliano Carlao dall'APOEL Nicosia.