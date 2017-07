Niente Zenit per Bonifazi, che resta al Torino. Tornato sulle tracce di Acerbi del Sassuolo, che non cede Ferrari e segue Benassi. Cercato pure dal Milan, che può offrire in cambio Paletta e Kucka, richiesto anche dal Trabzonspor.



Cairo ieri ha incontrato Pastorello: agente, tra gli altri, di Cerci. Che è tornato a offrirsi al Toro. Come l’ex sampdoriano Okaka, in uscita dal Watford. Con Simeone vicino alla Fiorentina, la prima pista per l'attacco granata resta Duvan Zapata del Napoli.



Mentre l’ex napoletano Chalobah, in uscita dal Chelsea e nel mirino del Toro, è a un passo dal Watford. Sempre secondo Tuttosport, i dirigenti granata per la mediana non mollano Imbula, già trattato a gennaio e nella scorsa estate, ma lo Stoke City chiede più di 15 milioni. Una cifra che per Cairo è esagerata. La Stampa aggiunge il nome di Stephan El Shaarawy (Roma).



Dal Sassuolo il Crotone spinge per riavere Trotta, dopo aver centrato il ritorno di Budimir: operazione conclusa dal d.s. Ursino e dal d.g. Vrenna sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni. Per la difesa occhi puntati sempre su Hongla (Granada), Costa (Empoli) e Carlao (Torino). Rosi (Genoa) vorrebbe tornare, ma l’ingaggio è elevato. In uscita Simy che può andare in Cina.