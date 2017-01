In caso di addio a Maxi Lopez, il Torino pensa a Budimir, che piace pure al Bologna. Ma l'attaccante croato della Sampdoria preferirebbe tornare al Crotone. Che intanto si cautela trattando Raicevic (Vicenza). Ai calabresi piace il centrocampista francese Bodmer (svincolato), mentre Gnoukouri (Inter) dice no e si avvicina al Palermo. In difesa stretta per i prestiti di Ely (Milan) e Mbaye (Bologna). In avanti asse con il Torino per portare in Italia il giovane talento egiziano Fathi (Zamalek). In uscita Salzano va al Bari, mentre lo Spezia chiede Tonev.