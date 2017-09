Può riaprirsi la trattativa per Lorenzo Tonelli al Torino. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la società granata nel prossimo mercato di gennaio potrebbe fare un nuovo tentativo per avere dal Napoli il difensore centrale che era stato cercato anche la scorsa estate.



L'eventuale arrivo di Tonelli dipenderebbe però da Lyanco e da Kevin Bonifazi. Se uno dei due giovani difensori (il brasiliano è un classe 1997, l'italiano un 1996) dovesse essere ceduto in prestito per giocare con maggiore continuità, l'ex centrale dell'Empoli potrebbe alla corte di Mihajlovic per completare così il reparto difensivo del Torino.