Non sarà Giuseppe Rossi il rinforzo per l'attacco che su cui Mihajlovic potrà contare in vista della prossima stagione. Il grave infortunio al ginocchio occorso all'attaccante italiano in forza al Celta Vigo ha fatto virare il Torino su altri obiettivi.

Tra i giocatori più seguiti c'è l'attaccante del Sassuolo, ma attualmente in prestito al Crotone, Diego Falcinelli.