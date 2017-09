Il campionato è iniziato da appena sei giornate ma in casa Torino c'è chi sta già iniziando a pensare a cosa mettere in valigia in vista del mercato di gennaio. Sono tre i calciatori granata che finora non sono riusciti a convincere pienamente Sinisa Mihajlovic e che nella prossima sessione di calciomercato potrebbero lasciare il Piemonte.



Il primo è il centrocampista Samuel Gustafson: lo svedese già il 31 agosto è stato ad un passo dal trasferirsi in prestito alla Pro Vercelli, la sua cessione è poi stata bloccata per questioni numeriche e il giocatore è rimasto al Torino ma finora, quando è stato utilizzato da Mihajlovic, non è mai riuscito a convincere. Gli altri due sono il difensore Kevin Bonifazi e l'attaccante Umar Sadiq che per il momento non hanno collezionato neanche un minuto di gioco. Il centrale classe 1996 è stato scavalcato nelle gerarchie anche da Nicolas Burdisso e a gennaio potrebbe lasciare il Torino per giocare con maggiore continuità, l'attaccante invece è la riserva di un insostituibile Andrea Belotti e, salvo stop del Gallo per infortuni o squalifiche, difficilmente anche in futuro vedrà molto in campo restando in granata.