Per rinforzare la propria squadra, in vista della sua prima stagione in serie A dopo quasi quarat'anni di assenza, la Spal sta guardando in casa Torino e ha posato i propri occhi su tre calciatori granata: il portiere Alfred Gomis, i difensori Arlind Ajeti e Kevin Bonifazi.



Secondo quanto riportato da Toro.it, la società ferrarese avrebbe chiedo in prestito Gomis e Bonifazi, mentre Ajeti (reduce da una stagione ben al di sotto delle aspettative con la maglia granata) potrebbe arrivare a titolo definitivo. Per quanto riguarda l'estremo difensore la trattativa è aperta ma il buon esito dipenderà dall'eventuale permanenza, magari sempre in prestito, di Meret. Per il ritorno di Bonifazi la Spal dovrà invece attendere la decisione di Mihajlovic: se il centrale classe 1996 durante il ritiro dovesse convincere il tecnico serbo, allora potrà restare al Torino, altrimento l'ipotesi di un nuovo prestito alla Spal è più che concreta.