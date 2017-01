Domenica a Bologna Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno in attacco del bomber principe del Torino: Andrea Belotti. Il Gallo dovrà infatti scontare un turno di squalifica dopo il cartellino giallo (il quinto in questa stagione) ricevuto contro il Milan. Il tecnico granata sta quindi valutando le alternative a sua disposizione per la trasferta a Bologna.

Tre le possibili soluzioni: Maxi Lopez, naturale sostituto di Belotti nel ruolo di centravanti ma che non gioca una partita dal primo minuto dallo scorso 29 novembre (Torino-Pisa di Coppa Italia), Boyé, che già in altre occasioni è stato impiegato nel ruolo di punta centrale, Iturbe, nella posizione di falso nueve nel tridente tutto fantasia con Ljajic e Falque.