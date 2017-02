Sinisa Mihajlovic per questa seconda parte di stagione potrà contare su un acquisto in più: Danilo Avelar. Il terzino brasiliano, infatti, è stato ufficialmente reintregrato nella lista dei 25 calciatori iscrivibili al campionato, entrata in vigore due anni fa con la riforma effettuata dal presidente della FIGC Carlo Tavecchio.

Nella prima parte di stagione il Torino aveva in squadra un giocatore in più rispetto a quelli consentiti dal regolamento, per questo motivo Mihajlovic fu costretto a escluderne uno: il tagliato, complice l'infortunio al ginocchio, fu proprio Avelar. Ora, con Martinez, Bovo e Vives che hanno lasciato il Torino nell'ultima sessione di mercato, l'ex giocatore del Cagliari è stato reintegrato nella lista dei 25.