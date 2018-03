Attraverso il report dell'allenamento odierno sul proprio sito ufficiale, il Torino ha diramato un comunicato in cui conferma un infortunio al ginocchio per il centrocampista centrale Afriye Acquah.



Ecco il comunicato:

Doppio allenamento al Filadelfia, tra campo e palestra, per il Torino. Per quanto concerne il bollettino medico, Acquah ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Le indagini strumentali effettuate presso la clinica Fornaca hanno escluso lesioni meniscali o legamentose importanti. Ai fini del recupero verrà valutata l’evoluzione clinica. Per De Silvestri ancora programma personalizzato. Il Torino tornerà in campo domani: in calendario una sessione pomeridiana a porte chiuse.