Vanja Milinkovic-Savic è arrivato a Torino e ha iniziato ad allenarsi agli ordini di Sinisa Mihajlovic: è questa la principale notizia della mattinata in casa granata.

Da settimane Urbano Cairo era al lavoro per cercare di far arrivare subito il portiere serbo in Italia. come fatto con Lyanco, per far in modo che potesse iniziare a lavorare con Mihajlovic, iniziando così ad ambientarsi nella sua nuova squadra oltre che nella nuova città. Negli ultimi giorni la situazione con il Lechia Danzica, squadra nella quale era tesserato il portiere, si è sbloccata: Milinkovic-Savic è così arrivato in Italia e questa mattina ha iniziato a lavorare con la maglia granata addosso.