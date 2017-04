Per il quinto anno consecutivo il Torino svolgerà la prima parte del proprio ritiro estivo a Bormio. La formazione di Mihajlovic si recherà nella località valtellinese a Luglio e lì trascorrerà due settimane in cui, oltre che allenarsi, giocherà anche tre partite amichevoli. A renderlo noto è l'US Bormiese attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Per il quinto anno consecutivo il Torino F.C. del Presidente Urbano Cairo torna a Bormio per il ritiro precampionato. La squadra Granata sarà nella Magnifica Terra nella seconda metà di Luglio per due settimane di allenamento. La chiusura dell’accordo è un’importante gratificazione dell’organizzazione dell’Us Bormiese Calcio e dell’ospitalità del territorio di Bormio che evidentemente è particolarmente apprezzato sia dalla società del capoluogo torinese che dai suoi tifosi. Il Toro di Sinisa Mihajlovic e del capocannoniere della serie A “il Gallo” Belotti è una società gloriosa e uno dei club col maggior numero di tifosi in Italia e anche quest’anno ha scelto come residenza estiva l’Alta Valtellina. L’allenatore Mihajlovic, come il suo predecessore Giampiero Ventura ora CT della Nazionale Azzurra, si è quindi innamorato delle strutture, dell’accoglienza e del territorio bormino, e come già promesso l’estate scorsa, ritornerà in Valle. Il bomber di Calcinate, da buon scaramantico ben ricorda che la ventina di trote pescate al laghetto di Grosotto l’hanno portato a realizzare sin ora più di 20 goal in campionato, già freme con la canna da pesca nella valigia per andare in ritiro. Il Torino giocherà tre amichevoli sul campo comunale di Bormio dove i tifosi potranno ammirare l’esordio della stagione 2017-2018 del nuovo Torino di Mihajlovic. Per i tifosi che prenoteranno i soggiorni tramite l’ufficio turistico locale, sono in serbo interessanti sorprese… A breve seguirà il programma dettagliato delle due settimane di ritiro".