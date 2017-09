Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del Torino in merito agli infortuni occorsi ai centrocampisti Joel Obi e Afriyie Acquah: "Gli esami hanno evidenziato per Joel Obi una lesione muscolare al bicipite della coscia sinistra: previsti accertamenti strumentali di controllo tra 10/15 giorni. Di minore entità l’infortunio occorso ad Afriyie Acquah: sofferenza muscolare al bicipite della coscia sinistra per la quale, giorno per giorno, se ne valuterà l’evoluzione clinica. Gli esami per Boyè, infine, hanno confermato i progressi evidenziati negli ultimi allenamenti personalizzati: l’attaccante nei prossimi giorni tornerà a lavorare in gruppo con i compagni".