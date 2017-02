Il Torino comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Lechia Danzica, con decorrenza dal 1° luglio 2017, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore VanjaMilinkovic-Savic è nato a Ourense, in Spagna, il 20 febbraio 1997. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Vojvodina, con cui ha esordito nel campionato serbo, dal 2016 difende la porta del Lechia Danzica, nella massima serie polacca. Al suo attivo anche diverse presenze nelle nazionali giovanili della Serbia.Ecco le parole del presidente granata: "Vanja Milinkovic-Savic è un portiere dotato di straordinario fisico e riconosciuto talento, uno dei prospetti più interessanti a livello internazionale dove tra l’altro si è distinto con il bronzo agli Europei Under 19 e l’oro ai Mondiali Under 20 con la nazionale della Serbia. La nostra area scouting lo seguiva da tempo, al pari di altri grandi club italiani ed europei, perciò abbiamo deciso di agire d’anticipo, adesso, per portarlo al Toro dalla prossima stagione. La sua acquisizione rappresenta un investimento importante e conferma la nostra volontà di puntare, in Italia e all’estero, su calciatori giovani, motivati e di prospettiva".