Dopo la rescissione del contratto di Antonio Cassano, l'Hellas Verona sta cercando un nuovo attaccante da mettere a disposizione del tecnico Fabio Pecchia. Tra i giocatori seguiti con maggiore attenzione dai dirigenti scaligeri ce n'è anche uno del Torino: Lucas Boyé.



Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Verona avrebbe già avviato i contatti con il Torino per avere l'argentino classe 1996 in prestito. Nei piani di Sinisa Mihajlovic, però, Boyé dovrebbe giocarsi il posto da titolo come esterno alto a sinistra nel 4-2-3-1 con Alejanro Berenguer. Difficile quindi che l'operazione possa andare in porto, almeno non in tempi brevi. L'operazione potrebbe farsi solamente se il Torino dovesse acquistare un nuovo giocatore nel ruolo di ala.