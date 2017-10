Nell'ultima sessione di mercato Manuel De Luca sembrava fosse destinato ad una cessione in prestito in serie C, il Trapani in particolare aveva fatto più di un sondaggio per il giovane attaccante del Torino ma alla fine non ha mai presentato una vera e propria offerta. L'ex attaccante della Primavera è quindi rimasto alla corte di Sinisa Mihajlovic, si allena al fianco di Andrea Belotti ed è sempre presente nell'elenco dei convocati. In serie A non ha però mai trovato spazio e difficilmente ne troverà nei prossimi mesi: per questo motivo i dirigenti granata e l'agente del giocatore sono al lavoro per trovargli una nuova sistemazione alla riapertura del mercato.



Nelle ultime settimane sono stati avviati dei contatti con il Brescia, squadra che milita nel campionato di serie B, per un eventuale passaggio in prestito di De Luca: con la formazione lombarda l'attaccante avrebbe maggiori possibilità di scendere in campo e mostrare il proprio valore rispetto a quelle che attualmente ha con il Torino.