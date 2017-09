Buone notizie per Sinisa Mihajlovic in vista della partita di mercoledì contro l'Udinese: Afriyie Acquah ha smaltito quasi del tutto l'infortunio muscolare patito una settimana fa contro il Benevento e con ogni probabilità sarà arruolabile.



Il tecnico granata potrà così far rifiatare uno tra Tomas Rincon e Daniele Baselli in vista del delicato derby con la Juventus in programma tre giorni dopo la partita contro l'Udinese. Per la gara contro i friulani non recupererà invece Joel Obi: così come Acquah, anche il nigeriano è stato vittima di un infortunio muscolare nella sfida del Torino al Vigorito ma il suo infortunio è più grave e per questo avrà bisogno di ancora qualche settimana prima di tornare a disposizione di Mihajlovic.