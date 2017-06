Il Torino è alla ricerca di un centrocampista, per regalare più soluzioni al tecnico Sinisa Mihajlovic. Come scrive Tuttosport, il nome nuovo è quello di Jan Gregus, 26enne di proprietà del Copenaghen, compagno di nazionale di Marek Hamsik nella Slovacchia. Mezzala in un centrocampo a 3, mediano con il 4-2-3-1, può liberarsi per 3,5 milioni di euro.