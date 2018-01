Kevin Bonifazi è sempre più vicino al ritorno della Spal. Ad annunciarlo è stato proprio l'allenatore della formazione ferrarese, Leonardo Semplici, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Siamo sulla buona strada per portare a Ferrara Kevin Bonifazi".



Bonifazi era stato uno dei protagonisti della promozione dalla serie B alla serie A della Spal nella scorsa stagione, quest'estate è tornato al Torino, squadra che ne detiene il cartellino, ma in granata non ha mai trovato spazio in campionato (solo una presenza in Coppa Italia), per questo motivo ora potrebbe tornare in prestito ai club biancoazzurro.