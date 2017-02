L'edizione odierna de La Stampa sottolinea come al termine della stagione molti giocatori del Torino potrebbero lasciare. Si va dai prestiti che verosimilmente non saranno riscattati (Hart, Castan e Iturbe) ai vari Padelli, Moretti, Acquah, Ajeti e Molinaro. In uscita ci sono anche De Silvestri, Obi, Carlao, Gustafson, Maxi Lopez e pezzi pregiati come Zappacosta, Baselli e soprattutto Belotti.