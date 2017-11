Lyanco si è completamente ristabilito ed è pronto a tornare in campo. Già questo pomeriggio, il difensore brasiliano è sceso in campo nell'amichevole giocata al Filadelfia dal suo Torino contro il Chieri: 3-0 il risultato finale il favore dei granata che sono passati in vantaggio con Sadiq, hanno raddoppiato con Boyé e hanno chiuso i giochi proprio con un gol di Lyanco.



L'ex giocatore del San Paolo ha dimostrato di essere completamente guarito dall'infortunio alla caviglia e, a meno di un mese dall'annuncio shock che aveva affidato ai propri social network ("Mi sono rotto i legamenti della caviglia" aveva postato il calciatore) Lyanco è ora pronto a tornare protagonista in serie A.