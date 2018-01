Porte scorrevoli in casa Torino in questo mercato di gennaio: Salvador Ichazo è sempre più vicino alla cessione in Colombia, più precisamente al Deportivo Calì (l'ultima offerta per il terzo portiere granata è stata di 700.000 euro), al suo posto potrebbe arrivare un altro estremo difensore uruguaiano sempre in possesso del passaporto italiano. Parliamo di Martín Campaña.



Il portiere è di proprietà del Defensor (club uruguaiano da cui il Torino prese nel 2014 Gaston Silva) ma attualmente è in prestito alla formazione brasiliana dell'Independiente. Campaña potrebbe arrivare al Torino con la formula del prestito.