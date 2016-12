Digeriti panettoni, pandori e pranzi natalizi, oggi pomeriggio il Torino riprenderà ad allenarsi. Dopo la vittoria sul Genoa di giovedì scorso, Sinisa Mihajlovic aveva infatti concesso una settimana di vacanza ai propri giocatori per ricaricare le pile in vista delle venti partite che mancano alla fine del campionato.

Questo pomeriggio (l'allenamento è fissato per le 16 con aperte per i tifosi), il tecnico granata non potrà contare sull'intera rosa a sua disposizione: ai calciatori sudamericani ha infatti concesso qualche giorno in più di vacanza. torneranno tutti a Torino il 2 gennaio, il giorno, tra l'altro, dell'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato.