Ai microfoni di Sky Sport, Mirko Valdifiori ha raccontato della visita ricevuta quest'oggi alla Sisport da parte del presidente del Torino, Urbano Cairo, e ha parlato del momento che sta attraversando la squadra: "​La visita di oggi del presidente Cairo al centro Sisport è stata molto importante per noi in un 2017 in cui vogliamo ritrovare la vittoria. Vedere il presidente e il direttore vicini a noi fa capire che siamo tutti uniti e che vogliamo uscire da questo momento il prima possibile. Abbiamo parlato dei cali che subiamo nella ripresa, stiamo cercando di capire perché non riusciamo a gestire le partite. Ci stiamo allenando per risolvere questi problemi ed essere più compatti. Si erano create delle aspettative, siamo rammaricati perché abbiamo perso qualche punto. Il campionato ora è spaccato in due, quelle davanti corrono forte, ma mancano ancora 18 partite e dobbiamo andare avanti e provare a regalare l'Europa ai nostri tifosi".