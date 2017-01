Mirko Valdifiori, centrocampista del Torino, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna: "I primi ad essere dispiaciuti per non aver portato a casa la vittoria contro il Milan siamo noi. Non siamo bravi a gestire il risultato, ma se non eravamo compatti sul 2-2 potevamo anche rischiare di perdere, invece siamo riusciti a non crollare e a lottare anche per vincere. Dobbiamo migliorare la gestione nei momenti di difficoltà, facciamo bel gioco quando pressiamo alto, è impensabile però farlo negli interi novanta minuti. Io sono venuto qui con le idee chiare, in un progetto e società importanti. Dobbiamo seguire la mentalità dell'allenatore, poi a volte si possono fare cose buone e altre meno".