Piccolo infortunio in allenamento per Mirko Valdifiori: il centrocampista, questo pomeriggio nel ritiro di Bormio, ha subito un colpo al polpaccio destro che lo ha costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Nulla di grave però: solamente un trauma contusivo.



Questo pomeriggio in Valtellina erano presenti un migliaio di tifosi del Torino, che hanno seguito la doppia seduta di allenamento, incitando i giocatori, in particolare Andrea Belotti e Emiliano Moretti, a cui sono stati dedicati diversi cori. Cori e applausi ne ha ricevuti anche il tecnico Sinisa Mihajlovic, sempre più amato dal popolo granata.