Al termine dell'allenamento odierno della squadra di Mihajlovic, Mirko Valdifiori ha parlato ai microfoni di Torino Channel delle piaghe ai piedi che lo hanno tormentato nelle ultime settimane, costringendolo a restare ai margini della squadra. Un problema che ora ha sembra però essere superato. "Sto meglio, sto risolvendo il problema che ho avuto ai piedi e nelle ultime due settimane sono anche riuscito ad allenarmi con i miei compagni. Spero di tornare in campo dopo la pausa ma valuteremo giorno per giorno le mie condizioni. La cosa importante è che ora riesco a lavorare con la squadra, ci sono stati dei giorni in cui non riuscivo neanche a camminare, ora però sto superando questo problema. Quest’anno avevo trovato la continuità in campo, dopo che l’anno scorso avevo giocato poco, e mi è dispiaciuto dopo stare fuori per questo problema. La mia famiglia mi ha aiutato molto in questo periodo per me difficile: mia moglie e mia figlia mi sono state vicino e sono state fondamentali".

In queste ultime partite in cui non è potuto scendere in campo, Valdifiori è stato sostituito a centrocampo da Sasa Lukic: “Si è fatto trovare subito pronto – ha detto il numero 18 granata parlando del giovane compagno di squadra – Sasa è un bravissimo ragazzo che ha anche grandi qualità. Sono contento per lui ma anche per gli altri giovani che si stanno inserendo bene all’interno del gruppo”.