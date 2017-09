La partita contro il Torino di domenica per l'Hellas Verona non rappresenterà solamente l'occasione di ottenere punti importanti per la classifica, ma darà anche la possibilità ai dirigenti gialloblù di osservare da vicino un attaccante granata: Lucas Boyé.



L'argentino è da tempo nel mirino del Verona: già la scorsa estate il club veneto aveva provato, senza però riuscirci, ad aprire una trattativa con quello piemontese per ottenere in prestito il giocatore classe 1996. Potrebbe ritentare a gennaio, d'altronde nel ruolo di ala sinistra è numericamente coperto: Sinisa Mihajlovic può infatti contare, oltre che su Lucas Boyé, anche su Alejandro Berenguer e soprattutto sul titolarissimo M'Baye Niang.



Un prestito al Verona dell'argentino potrebbe quindi essere una buona soluzione per tutti: sia per le due società che per lo stesso calciatore che avrebbe così maggiori possibilità di mettersi in mostra rispetto a quelle che ha ora.