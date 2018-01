Godfred Donsah al Torino con sei mesi di ritardo. Il centrocampista ghanese è un pupillo del direttore sportivo granata Gianluca Petrachi che aveva provato a portarlo sotto la Mole già la scorsa estate. Nella giornata di ieri sono ripresi i contatti con il Bologna che ha chiesto 10 milioni per il cartellini mentre il Torino mette sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui 6/7 milioni.



LA CONFERMA DELL'AGENTE - In esclusiva per calciomercato.com, l'agente Oliver Athur conferma i contatti: 'E' vero, stiamo parlando con il Torino. I granata hanno sempre riposto grande interesse e stima sul mio assistito. Chiusura vicina? Non posso esprimermi, ma è una destinazione gradita'.



FUMATA BIANCA VICINA? - Il presidente Cairo e l'ad dei felsinei Fenucci sfrutteranno l'assemblea della Lega per portare avanti la trattativa. Ci sono ottime possibilità che arrivi la fumata bianca, con il Torino che avrebbe l'intenzione di cedere Acquah al Genoa.