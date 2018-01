Quella che ha vissuto ieri sera il Torino non è certo stata una vigilia di derby usuale. Per allentare la tensione in vista dell'importantissima partita di questa sera contro la Juventus (chi vince accede alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà l'Atalanta) Sinisa Mihajlovic ha deciso di portare l'intera squadra a vedere l'incontro di basket tra l'Auxilium Torino e il Bayern Monaco (match di EuroCup vinto dai gialloblù ai danni dei tedeschi per 90-76).



Si scoprirà questa sera se la scelta di Sinisa Mihajlovic (grande appassionato di pallacanestro) di far passare una serata completamente diversa ai suoi giocatori, rispetto a quelle classiche dei ritiri prepartita, sarà stata vincente.