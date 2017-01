Nell'elenco dei convocati del Torino per la partita di Coppa Italia contro il Milan, oltre agli infortunati Castan e Falque, spicca l'assenza di Giuseppe Vives. Il capitano granata, come già era successo per la gara di domenica scorsa contro il Sassuolo, non è partito con i propri compagni di squadra per il consueto ritiro prepartita. Il motivo? Il mercato.

Vives è sempre più vicino a lasciare Torino, sul centrocampista è forte l'interesse della Pro Vercelli e, nonostante ci siano ancora dei problemi da risolvere prima di chiudere l'accordo, è forte la volontà della Bianche Casacche di acquistare il capitano granata.