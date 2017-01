Da qualche giorno sia il Torino che Giuseppe Vives hanno trovato l'accordo con la Pro Vercelli per il passaggio a titolo definitivo del centrocampista alle Bianche Casacche. Il trasferimento non si è però concretizzato. Il motivo? Secondo quanto riportato da Toro.it sarebbe stato lo stesso Vives, quest'anno capitano della formazione granata, a chiedere che il trasferimento fosse rimandato agli ultimi giorni di mercato, quindi dopo Torino-Atalanta di domenica, per poter stare vicino ai propri compagni di squadra in questo momento delicato della stagione.