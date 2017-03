Dopo cinque stagioni Giuseppe Vives lo scorso gennaio ha lasciato il Torino per trasferirsi alla Pro Vercelli. In una lunga intervista rilasciata a Toro.it, l'ex capitano granata ha parlato anche della possibilità di un ritorno al Torino, con un ruolo da dirigente, una volta appesi gli scarpini al chiodo.

"Con il presidente ne abbiamo parlato - ha confermato Vives - se ci fosse la disponibilità da parte del Toro, per me sarebbe un onore. In società sanno quello che provo per questi colori, e io so che loro hanno stima nei miei confronti. Con che ruolo tornerei? Non lo so ancora, di questo non ne abbiamo ancora parlato. Ora ho un solo obiettivo, che riguarda la Pro Vercelli. Al Toro resto e resterò sempre legato. Sarà impossibile dimenticarlo".