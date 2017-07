Quello di portare all'ombra della Mole Amin Younes, in questa sessione di mercato sembra destinato a rimanere un sogno. Ad oggi è infatti quasi del tutto impossibile che l'esterno tedesco possa approdare al Torino. La porta non è del tutto chiuso perché se la società granata dovesse alzare la propria offerta, arrivando ad una cifra vicina ai 18 milioni di euro (15 potrebbero non bastare), allora i discorsi con l'Ajax potrebbero riaprirsi.



Al momento però la società granata non è intenzionata a spendere tale cifra per Younes e, allo stesso modo, l'Ajax non vuole abbassare le proprie pretese economiche per l'esterno offensivo. Con ogni probabilità, quindi, Younes quest'estate non arriverà al Torino.