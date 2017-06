In casa Torino sta prendendo sempre più piede l'ipotesi Cristian Zapata per rinforzare la difesa. Il colombiano del Milan è l'alternativa a Lorenzo Tonelli, centrale del Napoli che vorrebbe restare alla corte di Maurizio Sarri.

Zapata è un giocatore che Sinisa Mihajlovic conosce molto bene, avendolo già allenato proprio al Milan e, per questo motivo, convincere il colombiano ad accettare il trasferimento in granata potrebbe essere più semplice che convincere Tonelli a fare lo stesso.