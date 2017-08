Andrea Belotti resta o parte? Il tormentone estivo più gettonato a Torino non ha ancora trovato una risposta definitiva. A non far dormire sonni tranquilli ai tifosi granata ci sta pensando ora il Monaco che ha individuato nel Gallo il sostituto perfetto del partente Kykian Mbappé. Per non farsi trovare impreparato di fronte all'eventuale partenza del proprio numero 9, il presidente Urbano Cairo ha già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un possibile sostituto e tra quelli individuato c'è anche Duvan Zapata.



Da tempo il Torino sta seguendo l'attaccante del Napoli, il ds Petrachi lo avrebbe voluto come vice-Belotti ma le richieste di Aurelio De Laurentiis sono state ritenute troppo elevate per un giocatore che avrebbe dovuto fare per lo più panchina. In casa di addio di Belotti le cose potrebbero però cambiare: Zapata potrebbe essere il centravanti titolare della squadra di Mihajlovic e l'investimento potrebbe quindi essere fatto. Per il colombiano De Laurentiis chiederebbe 25 milioni di euro.