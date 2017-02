Davide Zappacosta non è potuto essere presente ieri al Castellani per Empoli-Torino a causa di un infortunio muscolare dal quale non è ancora guarito. Il terzino, ai microfoni di Torino Channel, ha comunque commentato la partita dei suoi compagni: "L’ho vista in tv insieme a Rossettini e Molinaro a casa di Cristian. Ho una buona gara che poteva finire 4-1 per noi se solo avessimo concretizzato quanto abbiamo creato. Abbiamo sbagliato qualche ripartenza di troppo, peccato, si doveva vincere. Se giochiamo con la nostra mentalità vincente possiamo giocarcela con tutti, se invece non lo facciamo rischiamo di soffrire”.

Zappacosta ha anche parlato del sua riabilitazione dopo l'infortunio: “Procede tutto bene, il peggio è passato, domani effettuerò un ultimo controllo e se tutto andrà bene tornerò con la squadra. È difficile guardare gli altri giocare, vorresti dare una mano ma non puoi”.