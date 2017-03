Terminati gli impegni con la nazionale azzurra, Andrea Belotti e Davide Zappacosta quest'oggi sono tornati ad allenarsi agli ordini di Mihajlovic. Il terzino destro, ai microfoni di Torino Channel, ha parlato del suo nuovo compagno di squadra: il brasiliano Lyanco. "Sono contento che siano stati acquistati giovani come Milinkovic-Savic e Lyanco, quest'aspetto mi fa molto piacere perché significa che la società punta molto sui giovani e crede in loro. Ora tocca a loro e a noi tutti conquistare la fiducia dimostrando il nostro valore sul campo".

Zappacosta ha poi parlato anche del doppio impegno con la Nazionale. "Sono molto soddisfatto che siamo riusciti a vincere sia con l'Albania che con l'Olanda, pur essendo la prima partita più importante considerato che era valevole per le qualificazioni al Mondiale, mentre con l'Olanda era un'amichevole. Questa Italia la vedo molto bene, è composta da un bel mix di giovani e giocatori di esperienza. Ora però non è più tempo di pensare alla Nazionale, devo tornare a pensare al Torino: domenica c'è un incontro difficile contro l’Udinese, un avversario che non va sottovalutato. Sarà una partita importante per noi perché vogliamo concludere nel migliore dei modi questa stagione".