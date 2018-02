Tra un infortunio e l'altro, ci sono anche buone notizie in casa Juve. Quella della scorsa settimana parlava del rientro di Paulo Dybala in gruppo, quella di oggi parla di Blaise Matuidi nuovamente a disposizione di Max Allegri. Il tempo di riprendere il ritmo e scongiurare ogni rischio di ricaduta, poi il francese riprenderà il proprio posto di ago della bilancia nel 4-3-3 che ha permesso alla Juve di ingranare una marcia da rullo compressore. Quella stessa svolta tattica che era però coincisa con la gestione al risparmio di Dybala. Un posto in meno là davanti, con la Joya a metà strada: il lavoro chiesto di volta in volta sulla destra ai vari Cuadrado, Douglas Costa o Bernardeschi non sembrava nelle sue corde, mentre di Higuain e Mandzukic la Juve non sembra poter fare a meno.

QUALE JOYA – Ecco che in caso di santa abbondanza, anche clamorosamente, il ruolo di Dybala potrebbe quasi diventare quello di dodicesimo uomo di lusso. L'unico aspetto positivo, se così si può dire, di tutti gli infortuni è rappresentato però dalla possibilità di non dover forzare troppe scelte. Gradualmente Dybala tornerà nelle rotazioni titolari, Higuain potrebbe saltare almeno la prima partita con l'Atalanta e in quell'occasione sarà solo una questione di condizione atletica: se fosse pronto per partire dal 1', sarà lui ad affiancare Mandzukic con Douglas Costa a destra. Altrimenti, Mandzukic centravanti e Alex Sandro ancora attaccante esterno, con la Joya pronto a guadagnare minuti nelle gambe a partita in corso. Poi col rientro di Higuain arriverà il momento delle grandi decisioni, il calendario fitto renderà normale una rotazione ma ci sono partite diverse dalle altre. Come quella di Wembley: sarà Dybala a cambiare sacrificandosi sulla destra, o sarà Allegri a cambiare magari lasciando fuori un totem come Mandzukic? Un passo alla volta, tra Atalanta e Lazio, si arriverà alla risposta. Qualcuno o qualcosa dovrà cambiare.



