Non c'è Boldi senza De Sica. E, ovviamente, non c'è De Sica senza Boldi. Per 13 anni sono stati lontani, si sono punzecchiati e criticati, hanno girato film da "solisti", da compagni sono diventati improvvisamente rivali. Poi, ora, il grande annuncio: Boldi & De Sica di nuovo insieme, a Natale, nel cinepanettone (e dove se no?) "Amici come prima". 23 film insieme, da Yuppies a Natale a Miami, dall'86 al 2005. Una reunion che già impazza sui social. Ma una reunion di coppia estremamente meno poetica rispetto a quella dei Calypso Boys.



DALLO UNITED AL BLACKBURN - Si sono trovati al Manchester United, uno dal Trinidad e Tobago, Dwight Yorke, l'altro da Nottingham, Andy Cole, ma anche lui di origine caraibica. Nel '98, con l'arrivo di Yorke, si trovano alla corte di Sir Alex Ferguson, che con loro là davanti vince tutto, con quel treble che è diventato leggenda. 140 gol tra il '98 e il 2001, record di coppia nel calcio inglese. I Calypso Boys sono incastonati nella storia della Premier.



LA LORO REUNION - "Quando iniziammo a giocare insieme fu come incontrare una donna speciale e innamorarsi. Tutto era al suo posto. Qualunque cosa facesse, io facevo il contrario. Eravamo in simbiosi". Cole terminale offensivo, Yorke qualche metro indietro. Si lasciano, ma solo per un anno. Cole, nel 2001, va al Blackburn, dove viene raggiunto da Yorke qualche mese dopo: insieme, seppur non più scintillanti, conquistano la qualificazione in Europa. Il giorno della sua presentazione, Yorke spese le prime parole proprio per Cole: "Qui anche per Andy, che è mio amico". E ora, di tanto in tanto, si rivedono con la maglia delle leggende dei Red Devils. Mai nessuna rottura, solo un arrivederci forzato dettato dalle regole del calciomercato. Regole del mercato che, al contrario, hanno forse spinto Boldi & De Sica a tornare insieme. "Non c'è Boldi senza De Sica" può anche suonare bene, "Non c'è Yorke senza Cole", però, suona decisamente meglio. Ed è infinitamente più poetico.



