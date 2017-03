Viareggio Cup - 2a giornata fase a gironi





NAPOLI-RAPPRESENTATIVA SERIE D 1-1

3' pt. Russo (N); 2' st. Bortoluz (R)



CAMIONEROS-BARI 1-2

41' pt. Heinze (C); 31' st. Abreu (B), 43' Ávalos aut. (B)





MILAN-UJANA 3-1

47' pt. Likuta Luezi (U); 14' st. Tsadjout (M), 21' Zanellato (M), 37' Forte (M)



BELGRANO-SPEZIA (ore 17.30)





FIORENTINA-GARDEN CITY PANTHERS 2-0

10' pt. Sottil (F), 34' Diakhate (F)



CAI-PERUGIA 1-2

11' pt. Acosta (C), 20' Loffredo (P); 43' st. Calzola (P)





GENOA-CAGLIARI 1-3

37' pt. Manca (C), 39' Serra (C); 28' st. Camba (C), 32' Bianchi (G)



BRUGES-PARMA 3-0

12' pt. Brodic (B); 11' st. Van Vaerenbergh (B), 27' Touba (B)





TORINO-CORTULUÁ (ore 20)



RIJEKA-REGGIANA 1-0

20' pt. Ristovski (Ri)