Poche ore prima di Torino-Genoa, in campo questa sera nel capoluogo piemontese per l'ultimo impegno del 2016, ai microfoni di Genoanews1893.it ha parlato Marco Nappi: "Sarà una partita emozionante e bella - ha raccontato l'ex rossoblu a Franco Avanzini - Una sfida tra due squadre che fanno dell'aggressività la loro arma migliore. Sia Ivan Juric che Sinisa Mihajlovic contano molto su questo aspetto. Da una parte ci sarà un Torino che arriva da una batosta a Napoli e dall'altra un Genoa che ha perso una gara in maniera incredibile contro il Palermo. Credo che i rossoblu avranno grande voglia di rivincita e, nonostante le assenze, penso che potranno fare un buon risultato".



Nappi ha parlato anche della sfida nella sfida tra i due giovani bomber più prolifici di questo campionato, il torinista Andrea Belotti e il genoano Giovanni Simeone: "Da una parte abbiamo un Belotti formato super, Nazionale, con grandi margini di miglioramento che sta facendo molto bene in questa stagione segnando numerose reti. Dall'altra Simeone che è giovanissimo; mi piace molto, sta migliorando di gara in gara. C'è chi lo paragona a Inzaghi ma io credo che il Super Pippo fosse più bravo negli ultimi sedici metri metri mentre Giò sa anche conquistarsi e gestirsi i palloni già nella trequarti avversaria".



Sempre a proposito di attaccanti, questa sera nella panchina rossoblu siederà anche il giovanissimo Pietro Pellegri, classe 2001, ultimo pezzo pregiato uscito dal settore giovanile genoano, sul quale si sono già posati gli occhi di tante società: "Che bello vedere un giocatore italiano e genovese, in panchina - ha proseguito Nappi - E' frutto dell'ottimo lavoro di Michele Sbravati e dei suoi collaboratori che hanno creato un settore giovanile molto interessante".