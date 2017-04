Il Torino avrebbe messo gli occhi su un promettente classe 2003 in forza all'Akragas ad Agrigento. Come riporta Agrigento Notizie, è il giovane Under 15 Gioacchino Catania, che i granata vorrebbero tesserare. Il giovane è stato infatti convocato dal Torino per uno stage speciale in vista del Torneo Internazionale “Città di Calcare”, in programma fino al 1° maggio 2017.