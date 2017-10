Consigli per gli acquisti: a Tuttosport gli agenti dicono la loro sul mercato del Torino. Un attaccante alternativo a Belotti, questo l'acquisto che per gli agenti interpellati serve al Toro, nella finestra di mercato che si aprirà a gennaio. E tra i possibili sostituti del Gallo non c'è soltanto quel Borriello suggerito da Giuffredi: "Sadiq non è ancora pronto, e allora già in estate, oltre a Borriello di cui ho detto, avrei pensato a un Pavoletti, piuttosto che a Babacar o Falcinelli". In linea è pure il pensiero di Pasqualin: "Sadiq è promettente, mentre sì, i vari Falcinelli, Pavoletti o Babacar avrebbero fatto immediatamente comodo". Alessandro D'Amico, ugualmente, insiste sulla punta in ingresso: "Se la società vorrà puntare a un giocatore in grado di dare il cambio a un attaccante, mantenendo inalterato il valore del reparto, a gennaio potrà andare su Falcinelli. Un calciatore che mi è sempre piaciuto parecchio".



Tra gli agenti tiene pure banco il caso (positivo), relativo a Lyanco, unanimemente riconosciuto come un difensore dalle immense potenzialità. Tanto che, ancora secondo Pasqualin, le cifre che presto circoleranno sul brasiliano saranno pazzesche. Ciò non vuol dire che il Toro, per il brasiliano, debba essere un trampolino di lancio verso altri lidi. Semplicemente Cairo e Petrachi ci hanno visto lungo, su Lyanco. "Anche in considerazione delle cifre che circolano adesso sul mercato, non è affatto folle pensare che, entro pochi anni, il valore del giocatore possa arrivare a 50 milioni di euro", fa di conto l'agente che, tra tanti campioni, curò gli interessi di Lentini. "Se David Luiz è stato valutato 50 milioni, non vedo perché Lyanco, che potrà diventare più forte del connazionale, non possa arrivare a cifre simili", gli fa eco Canovi.