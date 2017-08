Il Torino infiamma la domenica. A sorpresa i granata potrebbero chiudere per l’esperto difensore argentino Burdisso, svincolato dal Genoa: si discute su un contratto di un anno. Il d.s. Petrachi cerca un rinforzo a centrocampo: contatti con Donsah (Bologna, se parte ci prova per José Mauri del Milan), si cerca l’accordo ma prima deve uscire uno tra Acquah (c'è il Birmingham) e Gustafson (richiesto dall'Empoli). A sorpresa si può riaprire la pista Imbula: lo Stoke chiede 16 milioni. In attacco interessa Niang (Milan) e spunta Emre Mor (Borussia Dortmund). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita Avelar va all’Amiens. Intanto il Verona insiste per Boyé (Torino): l'alternativa è Parigini, sullo sfondo Kishna (Lazio).